Kohtualune Imre Arakas saab Leedule väljaandmise vaidlustada

2015. aasta novembris tulistati Leedus tema raseda tüdruksõbra silme all surnuks allilmategelane Deimantas Bugavičius. Kuriteo taga arvati olevat Sergejus Beglikas – ratastooli aheldatud Leedu allilmaboss, kelle kartell olevat väidetavalt teeninud kahe aasta jooksul kokaiini smugeldamisega umbes 680 miljonit eurot. Beglikas ise kinnitas, et tema varandus on hangitud igati legaalselt. Leedu võimud kahtlustavad Bugavičiuse mõrva ühe osalisena Arakat, väidetavalt aitas Arakas kuriteo toime panemiseks relvi hankida.

Iiri kohtu pressiesindaja Gerry Currani sõnul saab apellatsioonikohtusse kaebuse esitada 21 päeva jooksul . Iirimaal istub Arakas trellide taga seoses seal kavandatud palgamõrvaga.