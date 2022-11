Lugejakiri | Hoiu-laenuühistu ja seadus

Kell 10.55 astusin koosolekusaali eesruumi, kus esitasin koosolekule registreerimiseks ID-kaardi. Registreerija teatas: „Kui te pole esitanud nõudeavaldust, siis pole vaja registreerida — võite minna koosolekusaali.“ Sisenesin väikesesse saali, kus umbes 200 istmel juba istuti ja umbes 20 inimest seisid. Koosolekut juhatas pankrotihaldur Martin Krupp, kes teatas, et koosolekul võivad osaleda ainult need, kes on esitanud nõudeavalduse hiljemalt 11. oktoobril — ülejäänutel on lubatud viibida koosolekusaalis. NB! Ühistul oli 920 liiget, koosolekul osales ja otsuseid võttis vastu ligikaudu 200 liiget. Krupp pani hääletamisele tema kinnitamise koosoleku juhatajaks ja pankrotihalduriks: „Kes on vastu?“ Keegi ei olnud vastu. „Kes on erapooletu?“

Tõstsin käe, sest internetis oli Kruppi kohta palju negatiivset. Näiteks, Äripäeva artikkel: „Martin Krupp on mitme skandaali võtmetegija.“ Autor: Koit Brinkmann, 16. veebruar 2011. Mu käsi tõusis selle tõttu, et olen harjunud viibima koosolekutel, kus mul on olnud hääleõigus. Krupp palus mul selgitada, miks ma jäin erapooletuks. Teatasin: „Mul pole õigust esineda — mul on õigus ainult istuda.“