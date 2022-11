Juhtkiri | Veipimine kahjustab tervist

Klassikaline suitsetamine kaotab iga aastaga populaarsust: kui 2001. aastal suitsetas rahvastikust 36, siis mullu vähem kui 18 protsenti. Paljud on tavasigarettidest loobunud ja saavad oma igapäevase nikotiiniannuse veipides. Väidetavalt on e-sigaret 95 protsenti ohutum kui tavasigaret, „tervislikum“ alternatiiv ja stressivaba viis suitsetamisest loobumiseks. Täpselt, need on „tervislikumad“ kui tavasigaretid, mitte tervislikud. Sama mõistlik on soovitada tarbida odekolonni asemel viina, sest see on tervislikum. Üks sõltuvus asendatakse teisega.

Turundustekste sellest, kui palju paremad on e-sigaretid, loevad ka noored. Aastakümneid ahelsuitsetanud inimesele võib tavasigareti vahetamine e-sigareti vastu kasu tuua, kuid suitsetamine on sõltuvus, millega ei tohi alustada ükski noor. Nikotiin on nikotiin ja e-sigaretidki kahjustavad südant, kopse jne. Seni kuni e-sigari kirjeldusest võib jääda mulje kui tervislikust tootest, on inimesi, kes seda ka siiralt usuvad. Kuidas muidu seletada seda, et on olemas vanemaid, kes ise oma lastele e-sigarette ostavad.