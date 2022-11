TERRORIAKT? Istanbuli kesklinnas toimus plahvatus, hukkus vähemalt kuus inimest

Plahvatusega seoses võttis sõna ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan, kes selgitas, et tegemist oli pommirünnakuga. G20 kohtumisele suunduv riigipea toonitas, et „reeturliku rünnaku“ korraldajaid karistatakse.

Ehkki plahvatuse põhjus on teadmata, on Istanbul ja teised Türgi linnad sattunud varemgi kurdi separatistide ja muude terroristlike islamirühmituste sihtmärgiks. Seega kahtlustatakse, et tegemist võis olla terroriaktiga. Siiski on olnud olukord Türgis viimastel aastatel võrdlemisi rahulik.