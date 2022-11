Demokraadid säilitavad kontrolli USA senati üle

Võit Nevadas tähendab seda, et demokraadid on hõivanud 100 liikmega senatis 50 kohta. Vabariiklaste saagiks on praeguse seisuga 49 kohta. Georgia osariigi saadik saab teatavaks alles detsembris valimiste teises voorus. Isegi kui see koht langeb vabariiklastele, siis on seis senatis 50-50. Kui mingi küsimuse puhul jagunevad hääled võrdselt, siis saab otsustavaks asepresidendi ehk demokraadi Kamala Harrise hääl.