OTSEBLOGI | Venelased nõudsid meeleavaldusel, et Moskva ründaks Washingtoni. Vene väed hävitasid enne Hersonist põgenemist side, soojuse ning vee- ja elektrivarustuse

Samal ajal Venemaal: meeleavaldus, millel nõutakse, et Moskva ründaks Washingtoni. Nad tsiteerivad Putini sõnu: „Me läheme taevasse märtritena ja nad lihtsalt kärvavad.“

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas, et kuigi sõjaväe eriüksused on Hersoni linna jõudnud, on umbes 70% Hersoni piirkonnast on endiselt Venemaa kontrolli all. Zelenskõi ütles, et Kiievi väed on saavutanud kontrolli enam kui 60 asula üle Hersoni piirkonnas ja et Hersonis rakendatakse stabiliseerimismeetmeid.

Sajad kodanikud ujutasid laupäeva hommikul pärast kaheksa kuud kestnud okupatsiooni linnatänavaid, emmates Ukraina sõdureid ja välisajakirjanikke pärast seda, mida on kirjeldatud kui Kiievi jaoks „ajaloolist päeva“ – ja võib-olla kõige olulisemat strateegilist läbimurret alates Venemaa invasiooni algusest.

Riiklik uudisteagentuur Tass tsiteeris Venemaa asevälisministrit Sergei Veršininit, kes ütles, et reedesed kõnelused ÜRO ametnikega Genfis olid kasulikud ja üksikasjalikud, kuid nädala pärast lõppeva Musta mere teraviljaekspordilepingu uuendamise teemal oli küsimus veel lahendamata. Ta ütles, et põllumajandusliku laenuandja Rosselkhozbanki juurdepääsu taastamine Swifti maksesüsteemile oli võtmeküsimus.

Venemaa on keelanud väljastpoolt Venemaa Föderatsiooni laaditud laevade liikluse läbi Kertši väina, et vältida aluste pääsu Aasovi merre.

Saksamaa kantsler Scholz teatas, et Putin takistab igasugust diplomaatilist lähenemist. Scholz ütles, et Venemaa peab mõistma, et dikteeritud rahust asja ei saa.

Sotsiaalmeedias jagatakse videot, kus väidetavalt venelased on plahvatusega kahjustanud Kahhovka hüdroelektrijaama tammi.

Kardetakse, et Venemaa võib 15.-16. novembril anda Ukrainale järjekordse ulatusliku löögi, sest sel ajal peetaks Balil G20 tippkohtumist.

Pärast sõda saab NATOga liitumisest Ukraina prioriteet, ütles Euroopa, Euro-Atlandi integratsiooni asepeaminister. Ta märkis, et Ukraina eeldab, et NATO-ga liitumine ei nõua vaheetappe nagu liikmelisuse tegevuskava.

Maxar Technologiesi satelliidipiltide ja muude fotode kohaselt on viimase 24 tunni jooksul hävinud vähemalt seitse silda, neist neli ületavad Dnipro jõge.

Samal ajal, kui Ukraina väed tugevdavad oma võimu Hersoni piirkonna lääneosas, on ametnikud hoiatanud elanikke, et nad ei üritaks liiga vara koju naasta. „Ma saan aru, et kõigil on koduigatsus ja nad tahavad võimalikult kiiresti koju naasta,“ jätkas ta ja ütles: „Ma palun teil veidi oodata. Praegu on siin liiga ohtlik. On suur tõenäosus, et vaenlane ründab äsja deokupeeritud asulaid. Peale selle peaksid piirkonna läbi vaatama lõhkeaineeksperdid. Kahjuks on seal juba palju lõhkekehadest põhjustatud tsiviilohvreid.“

Ukraina tunnistas, et tema väed korraldasid eelmise kuu lõpus rünnakuid Venemaa laevastiku ja sadama vastu Sevastopolis Krimmis.

Ukraina ehitab müüri oma piirile Valgevenega, mis on Venemaa peamine liitlane, kuhu Vladimir Putin veebruaris osa oma sissetungist käivitas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi avaldas oma ametlikul Telegrami kontol avalduse pärast seda, kui tema väed võtsid reedel tagasi Hersoni. Zelenskõi ütles, et see oli „ajalooline päev“ ja et lõunalinna elanikud „ei kaotanud kunagi lootust“.

Hersoni elanikud kogunesid linna keskväljakule Ukraina lippe lehvitama juba enne, kui Ukraina väed linna jõudsid. Reede pärastlõunal tuli esimene kinnitus, et Ukraina sõdurid on sisenenud Hersoni linna piiridesse.