Mees peksis labidaga autot: kahju pea 12 000 eurot

Konstantin pani süüteo toime mullu märtsis Harjumaal Saue vallas, kui lõi korduvalt labidaga ühe inimese BMWd, tekitades kahjustusi sõiduki esimesele ja tagumisele klaasile, ukseklaasidele, katuseluugile, katusele ja kapotile – kokku 11 873,12 euro eest. Konstantin pani toime võõra asja rikkumise, millega on tekitatud oluline kahju, mis on kuritegu. Konstantini süüasja arutanud Harju maakohus mõistis talle karistuseks rahalise karistuse 100 miinimumpäevamäära ulatuses, so 1000 eurot. Karistust ei pöörata täitmisele, kui Konstantin üheaastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.