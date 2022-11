TOP | Vaba Herson

Universaalteenuse varjukülg

Kuigi üldine elektritarbimine on eelmise aastaga võrreldes vähenenud, on universaalpaketi tulekuga suurenenud elektri tiputarbimine. „Kui me võrdleme eelmise kuuga, siis näeme, et tiputarbimine on läinud umbes 20 protsenti kõrgemaks. On veel väga vara öelda, kas see on sellepärast, et on universaalpakett, ilmatingimused on teistsugused, kella on keeratud ja nii edasi, aga me võime eeldada julgelt, et mingisugune osa tarbijaid on nüüd julgemalt hakanud tiputarbimise ajal elektrit kasutama,“ selgitas Gridio tegevjuht Konrad Hanschmidt ERRile. Mida rohkem inimesi ühel ja samal ajal elektrit osta tahab, seda kallimaks tootmine läheb ja see viib üles ka gaasihinna. Kui tahame mõistlikku elektrihinda, peame ikkagi jälgima, millal ja kui palju elektrit tarbida.

Valimised ja jõulud

Poed on täis jõulukaupa – kõik ostlema. Igal aastal üha varem algav jõulutrall väsitab. Oodatud talvepühast on saanud juba sügisel algav trall. Algamas on ka valimistrall – kes kus kandideerib, kes suudab valijate rahaga endale rohkem hääli osta, kes rohkem soppa loopida. Valimisteni on aga natuke vähem kui pool aastat. Peame vastu!

Milline on sinu isa?

Pühapäeval on isadepäev ja statistikaamet tegi ülevaate, milline on Eesti keskmine isa. Eestis elab kokku 304 834 isa. Keskmiselt on isa 54aastane, tal on kaks last, 67,4% isadest elab linnas ja 26% neist on kõrgharidus. Üle 100aastaseid isasid on Eestis 14 ja üksikisasid on 7656. Minu isa on maailma ägedaim, täpselt selline, nagu üks isa olema peaks. Milline on sinu oma?

Vanamoodsad kommipaberid