Tiit Kuresilma | Lehte lugedes tarkust kogumas

Mind õpetasid lugema niisugused toredad sellid, nagu Miki-Hiir ja Piilupart. Nende seriaalid ilmusid eelmise Eesti lõpuaja lehtedes. Kui isa ja ema keeldusid mulle ette lugemast ja vanaema oli jõudnud järeldusele, et see poiss üldse lugema ei õpigi. (Et ehk õpib kingsepaks!) Siis teist teed polnud, sest et Miki-Hiire ja Piilupardiga ju ei vaidle. Ja vaata imet – õppisingi lugema.