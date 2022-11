Paide paneb lasteaedade basseinid talveks kinni: „Me oleme siiani elanud väga hästi.“

„Ujulate sulgemise plaan on tõsine, sest selline otsus on allkirjastatud. Ma saan pahameelest täiesti aru, kui selline harjunud asi, nagu ujumine kaob paariks kuuks ära. Me oleme siiani elanud väga hästi ja Paide lasteaedade eelised paljude teiste omavalitsuste lasteaedade ees on suurepärased, kuna ujumisõpetus alushariduse andmisel pole kohustuslik, vaid pigem boonus. Lasteaia direktorid olid kaasatud energia kokkuhoiukava koostamisse ja ka direktoritele ei tulnud paremat ideed,“ selgitab Paide abilinnapea Piret Moora, et energia kokkuhoidmise eesmärgil pannakse kolmeks talvekuuks kinni kõik lasteaedade basseinid.