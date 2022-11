USKUMATU LUGU: surma teeselnud ameeriklasest vägistaja tabati Šoti haiglas

Eelmise aasta oktoobris tuli Glasgow' kuninganna Elizabethi nimelisse haiglasse koroonaviirusega nakatunud mees, kes nimetas end Arthur Knightiks. Patsient põdes Covidit nii rängalt, et vajus koomasse. Mehe eest hoolitsenud medõde täheldas tema kätele jäädvustatud omapäraseid tätoveeringuid. Kui Šotimaa politseile laekus teade Interpolilt, mis kirjeldas üht rahvusvahelist tagaotsitavat ning muu hulgas ka tolle nahamaalinguid ning saatis vastava kirjelduse kohalikesse haiglatesse, tundsid Glasgow' meedikud neis ära Arthur Knighti. Ainult et see polnud tema pärisnimi.