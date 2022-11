Seisukoht | Tingel-tangel-tungel!

Selle nädala kõige maitsekama nalja rääkis elupõline telemees Hagi Šein. Nimelt tsenseeriti kunagi ammu – ikka rohkem kui 40 aastat tagasi – Brežnevi sünnipäeva lähedusse sattunud lastesaatest välja mudilastele kirjutatud lauluke: „Tingel-tangel-tungel, kära täis on džungel. Sünnipäev on Bumbul, elevandijumbul!“ No et keegi ei saaks vedada pahatahtlikult paralleele juba ammu rahva pilkealuseks muutunud riigipea ja mitte milleski süüdi oleva Bumbu vahel.