Juhtkiri | Kiiremaks võltsitud kiirabi?

Nõuded on karmid. Kõige kriitilisema ehk delta kutse puhul tuleb reageerida ühe minuti jooksul, charlie kutse eeldab reageerimist kolme minutiga. Kõigist muudetud kutsetest ei mahtunud vabariigi valitsuse määruses märgitud nõutud aega rohkem kui pooled ehk 1435 kutset. Muutmise põhjusena pakutakse unustamist – kiirabibrigaad lihtsalt unustas välja sõites nuppu vajutada. Võimalik. Neid nupule vajutamisi on väljakutsel õige mitu. Aga on võimalik ka, et tagantjärele muudetakse lahkumisaeg nõuetele vastavaks.

Kindlasti peab elutähtis abi jõudma võimalikult kiiresti abivajajani. Ja kiirabi peab keskendama oma tähelepanu just sellele. Abi kvaliteedi hindamiseks on kogutud andmed kulla väärtusega. Edukas e-riigis tekib aga küsimus, miks peavad meedikud üldse ennast mingi nupule vajutamisega vaevama. Kas tõesti pole võimalik luua süsteemi, mis automaatselt fikseerib kiirabiauto baasist lahkumise, patsiendi juurde jõudmise, haiglasse saabumise ja kõik muud olulised peatused? Amazon suudab jälgida oma Just Walk Out ehk „jaluta lihtsalt välja“ poes, kui sa võtad poeriiulilt purgi majonees ja sellega poest lahkud, ning kauba eest sinu kontolt raha võtta. Suured logistikafirmad jälgivad pidevalt, kus nende autod liiguvad, peatuvad jne.