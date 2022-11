Parim valik toidunautlejatele! Kui soovid põnevat gurmeetoitu mõistliku hinnaga, siis tule Veskimöldre Keskusesse!

Veski Marketis on sisseoste mugav teha, sest see on suur ja avar, riiulivahed on mõnusalt laiad – see teeb ostukäruga liikumise väga mugavaks ning ei pea muretsema, et ei mahu kaasostjatest mööda. Riiulite kõrgus on lahendatud nii, et kaup on kättesaadav ka kõige lühematele külastajatele. Interjöörikujundus on kena, lahendatud sümpaatsetes värvitoonides.