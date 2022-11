ÕL VIDEO | Grosberg: otsus Hersonist taganemiseks võeti vastu juba mitu nädalat tagasi

Grosberg ütles, et üle mitme nädala ja kuu ei pea pressikonverentsi alustama sõnadega, et rindel suuri muutusi ei ole olnud. Kui Harkivi ja Donetski suunal on seis staatiline, siis Hersonis on rindejoon oluliselt muutunud.

„Ajaaken, kus maastik ei luba enam suurtesse manöövritesse minna, on sisuliselt sulgenud. Kõik ratastehnika on tänaseks päevaks võimeline liikuma ainult mööda suuremaid teid. Lintidel liikuv tehnika on ka maastikul võimeline mõningaid manöövreid sooritama, aga ka seda ajaakent on heal juhul nädalaks-paariks,“ seletas Grosberg.

Selline olukord jätkub talvekuudel, kus eelkõige toimuvad vastastikku kaudtule rünnakud.

Hersonis üritavad Vene üksused liikuda organiseeritud korras üle Dnepri jõe vasakule kaldale.

„Kontingent on seal suurusjärgus 10 000 - 12 000 sõjaväelast. Selle kontingeni üle jõe viimine ei ole loomulikult midagi lihtsat. Sisuliselt on ainult Nova Kahhovka tamm ainus koht, kus kuiva jalaga üle saab. Igalt poolt mujalt tuleb seda kas pontoonsildadel või paatidega teha. Hinnanguliselt läheb kümme kuni 12 päeva puhtalt ülevedude teostamiseks, et kogu isikkoosseis ära saada,“ ütles Grosberg.

Käesoleval nädalal Venemaal toimunud avaliku taandumisotsuse vastu võtmise puhul pole tegemist muuga kui ühe väga ilusa teatriga, rõhutas Grosberg.