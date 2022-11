Sotside endine esimees Indrek Saar teatas poliitikast lahkumisest

„Klassikaline juhtimisteooria ütleb ja ka minu isiklik kogemus kinnitab, et juhid peaksid üldjuhul seitsme aasta tagant tegema karjääripöörde, et nemad ja nende juhitav organisatsioon saaksid edasi areneda. 2021. aasta kevadel, pärast kümmet järjestikust aastat juhina tipp-poliitikas, jõudsin siseveendumusele, et tõenäosus anda pikemas perspektiivis midagi uut oma erakonnale ja seeläbi ka ühiskonnale jääb üha väiksemaks ning oht stagneeruda suureneb,“ kirjutas Saar.

Saar tänab neid, kes teda poliitikuna usaldasid. „Kõik asjad ei ole alati läinud nii, nagu sai mõeldud, aga me oleme ühiskonnana astunud sammukese Põhjamaa poole. Kuna minna on veel üksjagu, luban, et püüan sellesse edasi panustada neis rollides, mida tulevik mulle ette näeb.“

„Kultuuriinimestest peetakse Eesti ühiskonnas üldiselt väga lugu ja paljud neist on rahva seas armastatud. Poliitikutega on laias plaanis lood risti vastupidi. (…) Aga ma olin entusiastlik, uskusin, et see on õige asja nimel, ega jätnud oma missiooni. Kas tegu oli õige otsusega? Jah, oli. Nende aastate sisse on mahtunud hulk otsuseid, mis on aidanud Eestil kujuneda hoolivamaks ja solidaarsemaks, kui see oleks olnud ilma sotsiaaldemokraatide osaluseta,“ võtab varem teatrijuhina töötanud Saar kokku oma aja Eesti poliitikas.