Juhtkiri | Jätkem itk punasümbolite teemal

Samas on meil varasemast halbu näiteid, kus lõputu mokalaat koos otsustusvõimetusega päädis 15 aastat tagasi hoopis pronksimässuga. Oleks kõik suuremad nõukamonumendid õigel ajal ära koristatud nii nagu seda tehti 1990.aastal esimesena äraviidud Tartu Lenini kujuga, poleks suure tõenäosusega tulnud suuremat jama ei pronkssõduri ega Narva tankigagi. Tollal ei nähtud neis erilist ohtu ning vaadati lihtsalt kui nõukakurioosumit, mis võiks järeltulevatele põlvedele okupatsioonisümbolina nähtaval olla. Sestap ei osatud ka arvata, et mõni neist võiks uuesti kerkida venemeelsete palverännakute ja demonstratiivsete marsside sihtkohaks, mis Eesti riigile rohkelt peavalu on tekitanud.

Sama oht on ka praegu, kui loomeliidud tahavad „hoida siinse ajaloo tunnistajaid materiaalse ja visuaalse ajaloo-õpikuna ka tulevastele põlvkondadele.“ Samas ei tea meist keegi, milline neist allesjäetavatest okupatsioonisümboleist võib kujuneda Vene propaganda uueks sihtmärgiks. Seni Narva tanki juurde viidud lilled otsivad vaid uut kohta, kuhu asetatud saada.

Oleks ju kummaline, kui kunstiinimestega liituks Vene-meelsed ning asuksid üheskoos valitsuse vastu sõtta punasümboolika säilitamise nimel. Sümbolid on alati olulised olnud ning neid on alati kasutatud oma territooriumi märgistamiseks. Nõukavõim hävitas esimese asjana ju Vabadussõja monumendid. Seetõttu jääb segaseks, miks Eesti riik on lubanud kaitseväe kalmistul pronkssõduri „restaureerimist“ läbi viima Venemaa saatkonna, andes sellega monumendi Moskva meelevalda.

90ndate algul jäi kasutamata ajaline aken kogu punasaasta valutuks koristamiseks. Täna on Ukraina sõja tõttu avanenud järgmine selline aken ning lühinägelik ja suisa kuritegelik tuleviku suhtes oleks see kasutamata jätta. Eestis on aegade hämarusest olnud kombeks teha raskeid ja tüütuid, kuid hädavajalikke töid – kasvõi sõnnikuvedu - talgute korras. Käärigem käised ja asugem tööle.