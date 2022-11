SÕJAKOKKUVÕTE | Mis ikkagi Hersonis toimub?

Kui Vene sõjablogijad lõid taandumise pärast lamenti, siis Tšetšeenide juht Ramzan Kadõrov ütles, et toetab otsust väed osast Hersoni oblastist välja viia. Kadõrov, kes on sageli kritiseerinud ministeeriumi ja „erioperatsiooni“ juhtkonda, ütles, et kindral Sergei Surovikin „päästis tuhat sõdurit, kes olid tegelikult ümber piiratud“. Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak jagab siiski ukrainlaste teatavat skepsist venelaste üleeilse teadaande kohta. „Ukraina vabastab territooriume luureandmete, mitte lavastatud teleavalduste põhjal,“ sõnas ta. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu (Eesti 200) ei välistanud intervjuus Delfile, et Venemaa teade Hersonist vägede väljaviimise kohta võib olla ka infooperatsioon. Ühest küljest tundub uskumatu, et Kreml korraga oma sõdurite eludest hoolima hakkas, teisalt aga panevad nii mobilisatsioon kui ka massilised „mobikute“ surmad rindel tõsiselt proovile venemaalaste toetuse oma liidrile. Ka taganev armee võib ohtlik olla. Podoljak hoiatab, et Vene armee tahab muuta Hersoni „surmalinnaks“, mineerides kortereid, kanalisatsiooni ja kõike muud, mis vähegi võimalik.