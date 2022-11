TOIDUÕLI HINNATÕUS 37%! Jaapani valitsus on rohkem mures kui Euroopa omad

Kui loen Jaapani valitsuse tegevusest majanduse vallas, tulevad meelde Frank Sinatra ja meie Synne Valtri, kel mõlemal on laulud „omast teest“. Samal ajal kui Euroopa ja USA tõstavad inflatsioonist jagusaamiseks pangaintresse, et teha raha kallimaks ja sedaviisi majandust jahutada, on Jaapan valinud täiesti oma tee. Euroopas võiks Jaapani kavadest rohkem kõnelda ja nende kogemusi analüüsida. Millegipärast seda ei tehta.