Levib kuuldus, et Stroomi metsa piirkonnas liigub vägistaja. Politsei kinnitab kahte rünnakut

Ühismeedias levib info sellest, et Stroomi metsa piirkonnas liigub ringi vägistaja. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre kinnitab, et kolmapäeva õhtul kella 23 ajal sai politsei teate, et Stroomi metsa piirkonnas oli kuulda üksikut, ent valjut naise karjatust.