KIIRABID PAINUTAVAD REAALSUST?! Hiigelsuur andmeanalüüs: Tallinna Kiirabi töötajad pole ainsad, kes väljasõiduaegu tagantjärele muudavad

Terviseamet analüüsis pea miljonit väljakutset ja leidis, et viimase kolme aasta jooksul on kiirabibrigaadide väljasõiduaegu tagantjärele muudetud tuhandeid kordi. Kui seni on avalikkus kuulnud, et selliselt on toimetanud vaid Tallinna Kiirabi, siis tegelikult on olemas veel teinegi patustaja. „Terviseameti seisukohtadega ei saa absoluutselt nõus olla, need on solvavad!“ viskub ühe kiirabi peaarst töötajate kaitsele.