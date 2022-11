Õdusad ja põnevust täis õhtud Briti kvaliteetsarjade seltsis – siin on Epic Drama vaatamissoovitused!

Mida võime oodata hittsarja „Suured loomad, väiksed loomad“ kolmandast hooajast?

Sari „Suured loomad, väiksed loomad“ naaseb kolmanda hooajaga Epic Drama kanalile alates 7. novembrist kell 22.00 ning igal järgneval esmaspäeval linastub uus osa. Populaarne sari keskendub Yorkshire Dalesis töötava noore veterinaararsti James Herrioti seiklustele. „Suured loomad, väiksed loomad“ põhineb samanimelisel raamatuseerial, mille on kirjutanud James Alfred Wight, kirjanikunimega James Herriot, ning on inspireeritud tema enda kogemusest loomaarstina. Seeria raamatuid müüdi kogu maailmas üle 60 miljoni eksemplari.

Kolmas hooaeg naaseb suurte eesootavate muutuste tundega. On 1939. aasta kevad ning Inglismaa rahvas valmistub sõjaks. James (Nicolas Ralph) ei pea aga kartma, et teda sõjaväkke võetakse, sest loomaarstina on ta kaitstud, kuid mõned tema sõbrad lähevad armeesse vabatahtlikult. Tõsimeelne arst ja Helen (Oscari võitja Rachel Shenton) planeerivad parasjagu oma pulmi, kui nende maailm pahupidi pööratakse ning nad peavad hakkama valmistuma ebakindlust täis tulevikuks.

Õnneks ei olnud kolmanda hooaja filmimine kaugeltki nii kohutav kui tunne eelseisvast sõjast, kuid mõned loomad põhjustasid stseenide käigus veidi probleeme. „Kasse pole võimalik treenida,“ kurtis Ralph. „Ma pidin kassile läbivaatust tegema ja iga kord, kui loomatalitaja Dean hetkeks lahkus, pani kass lihtsalt jooksu.“ Sarja naasnud „näitlejate“ ehk lehmadega seda probleemi ei tekkinud. „Nad olid aedikutes, seega oli nende liikumine väga piiratud. Vaid üks loom muutus väga elavaks ja hakkas sisuliselt galopeerima, seega pidi talitaja pikali viskama ja väga professionaalselt end eest ära veeretama. Mul oli hea meel, et jäin sellest piisavalt kaugele!" meenutas näitleja.

Vaatajad armastavad ka häid pulmi ning seda teeb ka Helenit kehastav Rachel Shenton. „[Pulmastseeni filmimine] oli suurepärane! Nende stseenide puhul on eriti tore see, et kogu Skeldale’i kamp on seal kohal.“ Shenton paljastas ühtlasi, et päris Herrioti lapsed olid samuti kohal. „See oli veidi sürreaalne. See pidi ka nende jaoks sürreaalne olema, sest sisuliselt vaatasid nad pealt oma vanemate abiellumist. Nad olid niivõrd toetavad ja kiitsid meie versioone oma vanematest.“

Sarja loojad teavad, kui oluline on nende töö, sest nad tõid ekraanile mitmete lugejapõlvkondade jumaldatud raamatu ning see on täiuslik vastumürk meie tänapäeva katsumustele. Nagu peaprodutsent Colin Callender ütles: „Ajal, mil seisame igapäevaelus silmitsi nii paljude väljakutsetega, on rõõm tulla tagasi Yorkshire Dalesi ilu juurde ja võtta vastu tervitused meie Skeldale House’i armastatud perelt, kes on võitnud publiku südamed üle kogu maailma. See on sügavalt liigutav ja naljakas sari.“