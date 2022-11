Zaga meetodiga kauni naeratuse saanud 68-aastane Vambola: nüüd ei ole häbi ega ebamugavat tunnet, kui tahan naeratada!

Kuigi Vambola on 68aastane, tunneb ta end nüüd justkui 20aastane. „Millised on minu hambad praegu ja milline emotsioon on süües, see on varasemast hoopis teine asi... Mul on justkui 20aastase mehe hambad suus. Niivõrd hea on süüa kõike – liha, porgandit, õuna…“ ei suuda ta oma õnne varjata.

Peale suutervise on märkimisväärne muutus toimunud ka üldises tervislikus seisundis. Ta kinnitab, et näiteks seedimine ja südametöö on ka paremaks läinud – üleüldine tervis on hammaskonnaga ju tugevalt seotud. Täispikka intervjuud Vambolaga saad vaadata SIIT!

Mis on Zaga meetod ja kellele see sobib?

Zaga meetod on kasutusel paljudes riikides üle terve maailma – alustades Ameerika Ühendriikidest ja Brasiiliast kuni Jaapanini välja. Eriti palju esindusi on Zagal just Euroopa lõunaosas. Eestis möödunud aastal avatud Zaga Center on aga Skandinaavia kõige esimene.

Zaga on üliefektiivne ravikontseptsioon, mis tugineb Zygomatic implantaatide paigaldusel. Zygomatic implantaadid on parim lahendus hambumuse kiireks taastamiseks juhul, kui suu olukord on väga problemaatiline – olgu selleks suur luukadu, kaugele arenenud parodontoos või vähe terveid hambaid suus. Ekspertide poolt soovitatud Zygomatic implantaatide süsteem pakub kohest ja tugevat lahendust ilusa naeratuse taastamiseks. On olemas erinevad tootjad, kes pakuvad Zygomatic implantaate.

Tänu Zaga meetodile saab hambumuse kiirelt ja valutult taastada ka juhul, kui olukord tundub üsna lootusetu. Patsient saab juba mõne päeva jooksul loomulikena näivad hambad, mis sarnanevad tavapärasele hambumusele. Pikkadele implantaatidele kinnitatud proteesid on kauakestvad, kohanduvad hästi inimese anatoomiliste omadustega ning tüsistuste tekke tõenäosus on minimaalne.

Zaga Centeris töötavad raviarstid on oma ala tipp-professionaalid, kes osalevad pidevalt rahvusvahelistel täiendkoolitustel ning on väga hästi kursis uusimate metoodikatega. Zaga Center maailma ketti kuuluvad ainult tippspetsialistid, kes on pädevad Zygomatic implantaatide paigaldusel, läbinud spetsiaalse komisjoni (tippkirurgide poolt) ning esitanud oma Zygomatic kontseptsioonis ravitulemusi. Sinna ei kvalifitseeru tavalised hambaarstid.