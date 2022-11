VIDEO | Kallas: riigikogu saal on muutunud kohaks, kus võib karistamatult igasugust soga ajada

„Ma respekteerin meie põhiseadust ja austan selle aluspõhimõtet võimude lahususest. Sellepärast loodan, et need küsimused häirivad ka neid inimesi, kes saavad tegelikult ise pöörduda kohtuvõimu poole, et kohus lõplikult otsustaks, kas see on lubatud ja õige, et saalis saab igasugust asja rääkida ja see on käsitletav põhiseaduse järgi vaba poliitilise debatina parlamendis. Et see saaks õigusliku hinnangu,“ ütles ta lõpetuseks.