SURNUD ELUTOAS: Saaremaal avastati renoveerimise käigus põranda alt seitsme inimese säilmed

„Ühishauda olid surnud maetud tihedalt koos selili ja kõhuli ilma kirstudeta. Võimalik, et surnukehi oli väikesesse auku visatud ja pressitud. Mõlemast soost maetute seas oli noori ja vanemaid täiskasvanuid, üks imik ja üks väikelaps. Mitte ühtegi eset hauast ei leitud ja luustikel vägivalla tundemärke ei tuvastatud,“ kirjutatakse postituses.

„Olemasolev maja rajati haua peale 19. sajandil, mistõttu oli säilinud vaid haualohu alumine pool – ilmselt oli pealmine osa maha kaevatud hoone ehitustöödega. Niisiis on seda ühishauda leitud mitu korda, kuid varasemad teated puuduvad. Samuti pole andmeid, et krundilt oleks enne avastatud inimluid või puutumata haudu.

Talu maadelt on juhuleidudena saadud küll üks 16. sajandi II poole münt ja vöörõngas, kuid kuna tegemist on vana talukohaga, siis ei pruugi need esemed veel matmispaigale viidata. Varaseim kujutis sellel kohal olevast talust pärineb 17. sajandi lõpu rootsiaegselt kaardilt.“