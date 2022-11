Juhtkiri | Null liiklussurma aastaks 2050

Kuigi Maltal hukkus mullu liikluses vaid 17 inimest miljoni kohta, seatakse eeskujuks Rootsit, kus see näitaja on 18. Maltal on lihtsalt vähe inimesi, seega aastast aastasse arvud muutuvad palju. Rootsi edu saladuseks peetakse mõistlikku sõidukiirust, turvalisi teid nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele, head autosõiduõpet ja täisleppimatust joobes juhtide suhtes. Liiklusohutusele aitab kaasa seegi, et inimesed eelistavad lühikesi ehk alla kahe kilomeetri pikkuseid vahemaid läbida jala, jalgrattaga või ühistranspordiga.

Eestis on liikluses hukkunute arv aastatega pigem vähenenud, kuid iga kaotatud elu on tragöödia. Mõned õnnetused on juhtunud väga halbade asjaolude kokkusattumisel ja neid vältida on keeruline, kuid siiski üritame. Näiteks kitsastel tänavatel sõidavad autojuhid ettevaatlikumalt ja aeglasemalt. Ja isegi kui auto aeglaselt jalakäiale otsa veereb, siis tõenäoliselt jääb jalakäia ellu. Üliolulised on helkurid ja teede valgustus. Pime ja sombune sügis on liikluses kõige ohtlikum aeg, liiklustihedus kasvab ja autojuhid muutuvad närviliseks. Oma panuse kaosesse annavad koolilapsed, kel liikluses osalemise kogemust ja ohtude ettenägemise oskust vähem.