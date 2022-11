„TRIKOLOORI KALTSUD“ KAOVAD: okupandid taanduvad Hersonist

„Jah, see on Vene armee ajaloos üks must lehekülg. Ka Vene riigi ajaloos. Traagiline lehekülg,“ kirjutab üks Vene sõjablogija. Venemaa sõjaväele on antud käsk lahkuda Hersonist – ainsast piirkondlikust pealinnast, mille nad pärast sissetungi algust veebruaris vallutada suutsid.