SÕJAKOKKUVÕTE | Vene näitlejad võtsid publiku „pantvangi“

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas oma viimatises hinnangus, et Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev saabus 8. novembril Iraani. Ilmselt oli visiidi eesmärgiks arutada Iraani ballistiliste rakettide tarnimist Venemaale, ent ka rahvusvahelise tähelepanu pööramine Moskva ja Teherani üha süvenevale partnerlusele. ISW hinnangul soovib Teheran, et Iraani piirkondlikud konkurendid (Iisrael, Saudi Araabia) toimuvat tähele paneksid.

USA korvpallitähe Brittney Grineri esindajad ei tea tema praegust asukohta ega terviseseisundit. Grineri advokaadid teatasid, et ta viiakse kolmapäeval üle Venemaa karistuskolooniasse. Griner peeti Venemaal kinni veebruaris ja mõisteti augustis süüdi narkootikumide tahtlikus smugeldamises Venemaale. Ta on korduvalt vabandanud, et tõi teadmatult üle piiri väikese koguse kanepiõli. Talle määrati üheksa-aastane vanglakaristus. Karistuse erakordne pikkus viitab ameeriklaste hinnangul selgelt poliitilisele otsusele.

Venemaal Kaluga linnas etendati Luhanski „rahvavabariigis“ välja mõeldud näidendit sõjast, milles simuleeriti „Ukraina natsionalistide“ rünnakut teatrikülastajate vastu. Sama etendust, pealkirjaga „Viisakad inimesed“ plaanitakse korraldada veel 12 Venemaa linnas, vahendab Meduza. Näitemängu eesmärk on kinnistada venelastele valeväidet, et inimesed kogesid Donbassis ennenägematuid kannatusi, mistõttu oli Putini sekkumine hädavajalik. Selle üheks osaks on saali tungivad Ukraina sõjaväevormidesse rõivastatud näitlejad, kes pealtnäha publiku pantvangi võtavad ja püsse täristavad – paukpadrunitega muidugi. Venelaste mälus on teatavasti endiselt vägagi päriselt toimunud ohvriterohke pantvangidraama 2002. aastal Moskva Dubrovka teatris.