Nutikas ei tähenda keerulist! Eesti Punase Risti selts aitab kaotatud võtmeid leida

„Täna jagasime välja 1270 võtmehoidjat, nii et ots on lahti tehtud. Meie soovime, et kõikidel Eesti koolilastel või vähemalt algkoolilastel oleks selline võtmehoidja. Üksinda me seda paraku teha ei jõua. Siin me ootame appi kohalikke omavalitsusi, haridusministeeriumi, ettevõtjaid. Kulud ei ole tegelikult väga suured, aga üksinda me seda paraku välja ei kanna,“ ütleb Liis Ehrminger Eesti Punase Risti seltsist.