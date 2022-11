Politsei otsib Anija vallas kadunud 57aastast Irinat

Irina on 162 cm pikk ja täidlase kehaehitusega. Naisel on õlgadeni ja heledat värvi juuksed, tema silmad on pruuni värvi. Tal ei ole kaasas mobiiltelefoni ega dokumente. Naine kannab musta värvi jopet, jalas on laigulised püksid ja peas on beeži värvi müts, millel on kirjas „EPIC“.