USA poliitika ekspert Lauri Tankler: vahevalimistel peeti oluliseks sotsiaalseid teemasid, välispoliitika ega Ukraina sõda ei mänginud suurt rolli

Riigi Infosüsteemi Ametis leiba teeniva Lauri Tankleri hinnangul tundub praegune asjade seis olevat tõesti selline, et demokraadid on pigem rahul ja vabariiklased pettunud. See on aga tunnetuslik, sest lähipäevadel saavad selgeks nende osariikide tulemused, mida me praegu veel ei tea. „See tunnetus võib mõlemas erakonnas veel muutuda, kui näiteks juhtub, et Arizonas, Nevadas, Georgias või muudest kohtadest saabuvad tulemused, mis soosivad vabariiklasi,“ sõnas USA poliitika ekspert.