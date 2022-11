USA vahevalimistel vabariiklaste punast lainet ei saabunud. Demokraatide tulemused on oodatust paremad

Esialgsed valimistulemused viitavad sellele, et nn „punast lainet“ ehk vabariiklaste suurt ülekaalu oodata pole. Vabariiklased on küll näidanud seni laekunud andmete kohaselt häid tulemusi, ent tegemist on oodatust kesisema skooriga. Näiteks viitasid tunduvalt parematele tulemustele mitmed valimistele eelnenud küsitlused.

See tähendab aga omakorda seda, et demokraadid on olnud oodatust edukamad – mitmed sinise leeri poliitikud on hoidnud kinni kohtadest, kus nad tundusid haavatavad. Nende võitu ei oodatudki, sest USAs on kujunenud traditsiooniks, et vahevalimistel on edukam see partei, kes pole parasjagu võimul.

Pingelisem on olukord senatis. Viimastel andmetel jagunevad hääled 48-47 demokraatide kasuks. Jätkuvalt on viis kohta lahtised (senatis ülekaalu saamiseks on tarvis vähemalt 51 kohta). Esindajatekojas on olukord veidi selgem. Seal juhivad vabariiklased 198-173 (enamuseks vaja 218 kohta).

Küsitluste kohaselt valmistasid valijatele muret eelkõige majandus ning inflatsioon. See oleks pidanud olema kasulik vabariiklastele. Demokraadid panustasid aga palju kõneainet tekitanud abordiõigustele ning väitsid, et USA demokraatia on ohus.