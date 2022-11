„JÄRGMINE PEATUS“ | Julge samm: Katre müüs kodumaal kõik oma asjad maha ja kolis lihtsalt Balile!

Katre tunnistab, et Bali puhul võlub teda lihtsus – sa saad olla sina ise, ilma et keegi jagaks hinnanguid. Küll aga on märksa maisemaid ja praktilisemaid probleeme, millega Balil rinda pista – näiteks elukoha leidmine. Enamik omanikke küsib renti ette pool aastat või isegi terve aasta, niisiis on Katre pidanud kodu päris palju vahetama.