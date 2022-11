PUTINI KOKK: Jevgeni Prigožin – nooruses trellide taga istunud miljardär, kes võitis toitu serveerides Venemaa presidendi usalduse

Putini kokk ehk Jevgeni Prigožin on hakanud viimastel kuudel üha julgemalt sõna võtma. Varem Vladimir Putini varju hoidunud mees kuulutas septembri lõpus, et „kuulujutud“ vastavad tõele – just tema on see mees, kelle käe all nägi ilmavalgust kurikuulus sõjaline eraettevõte Wagneri grupp. Lisaks tunnistas ta hiljem ka sahkerdamist USA valimistes. Ent kuidas sai probleemse noorusega Prigožinist Venemaa presidendi usaldusalune ja riigi üks rikkamaid mehi?