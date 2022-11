Marko Mihkelson astub väliskomisjoni esimehe kohalt tagasi

„Kuigi minu ja mu pere vastane avalik rünnak on ebaõiglane ja alatu, otsustasin väliskomisjoni töörahu huvides esimehe kohalt tagasi astuda. Eesti vajab praegu sisepoliitiliselt kokkuhoidvat ja julgeolekule keskenduvat välispoliitikat,“ kirjutas Mihkelson.

„Pühendan lähiajal rohkem tähelepanu oma perele. Ma tänan neid sadu inimesi, kes viimastel päevadel on saatnud meile toetavaid kirju ja sõnumeid. See on aidanud meil perena tugevad olla.“

Mihkelson lisas, et ta ei kavatse loobuda Eesti välis- ja julgeolekupoliitikas osalemisest ning kandideerib kevadistel riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal.

Reformierakonna fraktsiooni juhi Mart Võrklaeva kommentaari



„Mõistan Marko otsust mitte poliitilises sopaloopimises osaleda ja oma pere kaitsta. See on riigimehelik samm. Marko Mihkelson on aastete jooksul Eesti välis- ja kaitsepoliitika arengusse panustanud ja teeb seda kindlasti ka tulevikus.“

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev ütles, et mõistab Marko otsust mitte poliitilises sopaloopimises osaleda ja oma pere kaitsta. „See on riigimehelik samm. Marko Mihkelson on aastate jooksul Eesti välis- ja kaitsepoliitika arengusse panustanud ja teeb seda kindlasti ka tulevikus.“

Esmaspäeva varahommikul teatas EKRE pressiteates, et erakonna fraktsiooni esimees Henn Põlluaas tegi parlamendi kõigile fraktsioonidele ettepaneku kutsuda Marko Mihkelson riigikogu väliskomisjoni esimehe kohalt tagasi. Põlluaas tõdes fraktsioonijuhtidele saadetud kirjas, et Mihkelsoni poolt pikema aja vältel korda saadetud moraalitu tegu ei sobi kokku riigikogu liikme ega komisjoni juhi staatusega.