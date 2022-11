Keelava fooritulega teed ületanu sai Tallinnas linnaliinibussilt löögi, viga sai ka reisija. Bussijuhil puudus ajutiselt juhtimisõigus

Tallinna Linnatranspordist öeldi, et õnnetuses osalenud bussijuht on ettevõttes bussijuhina töötanud 30 aastat ning omab D-kategooria juhtimisõigust alates 1985. aastast. „Tema load oli ajutiselt peatatud, kuna peale ametikoolituse läbimist (täiendõpe, mida peavad läbima iga viie aasta tagant kõik kutselised juhid, sealhulgas veoauto- ja bussijuhid) ei olnud bussijuht õigeaegselt oma lubasid transpordiametis vahetanud. Bussijuht tunnistas oma viga, kuna ta ise arvas, et load pikendatakse automaatselt. Tänaseks on ta selle puuduse korda teinud,“ ütles Tallinna Linnatranspordi kommunikatsioonijuht Olga Polienko.