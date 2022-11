OTSEBLOGI | Kestva elektrikatkestuse hirmus soovitab Kiievi linnapea kaaluda inimestel linnast lahkumist

Tšehhi välisminister Jan Lipavski kutsus üles looma eritribunali, mis annaks Venemaa kõrgeima juhtkonna süüdistuse Ukrainas väidetavate sõjakuritegude eest. „Riigi iga poliitiline juhtkond peab vastutama, kui ta alustab sõda.“

Iraan andis kamikaze droonid Venemaale üle juba pärast Ukraina sõja algust, ütles USA eriesindaja Iraanis Robert Malley. Tema sõnul saatsid nad (Iraan – toim) alles sel suvel Venemaale kümneid droone. Samuti väidab ta, et ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel viibivad Iraani sõjaväeeksperdid, kes aitavad Vene relvajõude droonide kasutamisel.

Venelased loovad illusiooni Hersonist taganemisest, et meelitada Ukraina vägesid tähtsas lõunalinnas tänavavõitlustesse, ütles Ukraina sõjaväe pressiesindaja Natalia Humeniuk laupäeval. „Vene väed püüavad kõiki veenda, et nad taganevad, kuid samal ajal näeme objektiivseid tõendeid, et nad jäävad.“

New York Timesi (NYT) andmetel on Kiievi võimud asunud kavandama linna 3 miljoni elaniku evakueerimist, kui Ukraina pealinnas tekib täielik elektrikatkestus. Kiievi linnapea Vitali Klõtško ei välista täielikku elektrikatkestust ja kutsub pealinna elanikke varuma talveks hädavajalikke tagavarasid ja kaaluma ajutiselt linnast välja kolimist.

Vene uudisteagentuurid teatasid pühapäeval, et Venemaa kontrolli all oleva Hersoni piirkonnas olev Nova Kahhovka tamm sai tabamuse. „Kõik on kontrolli all. Üks rakett tabas tammi, aga ei tekitanud märkimisväärseid purustusi,“ kinnitas Novaja Kahhovka linna venemeelsete võimude esindaja Ruslan Agajev.

Venemaal Belgorodi oblasti naftaterminalis toimus plahvatus.

Vene okupandid korraldasid Harkivi oblastis inimtegevusest tingitud looduskatastroofi. Taganedes lasid nad õhku Oskil veehoidla tammi uluväravad. Veehoidla, mis enne invasiooni oli 85 km pikk ja kuni 4 km lai, on nüüd täiesti kuiv.