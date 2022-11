Juhtkiri | Tuumajaam aastaks 2035 või hiljem

Suurte elektrijaamade, ükskõik, kas need on tuumajaamad või meretuulepargid, ehitamine on kallis ja keeruline. Iga projekt tuleb majanduslikult läbi kaaluda, arvestada inimeste soovidega jne. Taas on päevakorral tuumajaama ehitamine. Parlamendierakondadest on tuumajaama rajamist arutanud EKRE ja sotsiaaldemokraadid, esimene on rajamise poolt, teine pigem vastu. Ülejäänud ootavad uuel aastal valmivat tuumaenergia töörühma lõppraportit.