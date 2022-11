Siseminister Lauri Läänemets | Politseijaoskonnad ei hakka relvi kastidesse korjama. Me ei kogu purgisuppe

Laur Uudami lähtepositsioon, et siin elavate Venemaa kodanike relvaomamine on vahetu ja akuutne oht siseturvalisusele ja avalikule korrale, ei ole päris adekvaatne. Kinnitan nii Õhtulehe toimetusele ja lugejatele, et meie jõustruktuure eesotsas PPA ja KAPO-ga tasub usaldada. Nendelt elanikelt, kelle käes relv meie sisekorrale mingisugustki riski võiks kujutada, on relvad juba ammu ära korjatud ning loomulikult tehakse selliseid asju ka jooksvalt.

Kindlasti võib väliselt vaadates jääda mõnevõrra segaseks, miks võttis eelnõu menetlus nõnda kaua aega, kuid tegelikult see nii ei olnud. Esiteks tuli saavutada poliitiline konsensus, mis probleemi me täpselt lahendame ning siis õigusriigile kohaselt suhelda kõigi asjaosalistega (jahiseltsid, spordiühendused jne.), et panna paika mõistlik ja teostatav plaan.

Mis puudutab pakutud ideed korjata relvad nädalaga jaoskondades kastidesse, siis propagandaüritusena tõhus ning jõuline minister saaks pilti – näiteks võidukalt relvadega täitunud kasti kõrval poseerides. Päris elus oleks siin kaks probleemi: esiteks politsei ülekoormamine menetlusprotseduuridega. Me ei kogu purgisuppe ja tatart, et paneme jaoskonda kasti, kuhu relvad virna visatakse ja siis lihtsalt minema jalutatakse. Et pealiskaudse poliitkampaania asemel oleks protsess põhjalik ja tõhus, on tarvis kontrollida lube, seerianumbreid ning täita vastav dokumentatsioon. See võtab aega ning nädalase hoogtööna tuleks see operatiivtöö arvelt. Uudamile teadmiseks: PPA-l pole politseiametnikke neil päevil otseselt üle ja jõude seismas.

Teiseks peame relvade võõrandamisel omanikele relvade turuhinna maksumaksja rahast hüvitama. Seega on loomulikult meie esimene eelistus, et relvaomanikud, kellele seadusemuudatus laieneb, saaksid mõistliku aja jooksul ise oma relvad õiglase turuhinnaga maha müüa. Uudam viitab, et küsimus on 1300 isikus aga see on ainult pool arvutust. Kokku on neil isikutel umbes 3000 relva, mille hinnavahemik on 25 – 2000 eurot ehk siis isegi lähtudes „keskmisest turuhinnast“ peaks me sellisel juhul jagama laiali koheselt pea kolmveerand miljonit eurot maksumaksja raha. Ja milleks? Et siis püssihunniku otsas istuvast PPA-st teha oksjonimaja? Ebamõistlik.