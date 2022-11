Mart Riikoja | Kes lepitaks perelepitajad?

Aprillis toimus Õiguskantsleri kantselei saalis rahvusvaheline konverents „Et lapsele jääksid vanemad…“. Mul oli võimalus olla seal kohapeal ja nii nautisin pea terve päeva väga harivaid, sisukaid, huvitavaid ja mõtteainet pakkuvaid ettekandeid nii siinsetelt kui välismaa asjatundjatelt. Konverents oli tõsiselt köitev kuni viimase ettekandeni. See viimane ettekanne tekitas aga minul kui alustaval perelepitajal … no ütleme siis kuidagi leebemalt: küsimusi. Ja nagu pärast ettekande lõppu selgus – ma polnud ainus nõutuks jäänu. Selle viimase ettekande pealkiri oli „Perelepitus aitab hoida ja armastada“ ning selle kauni pealkirjaga ettekande lühikokkuvõte oleks selline: alates 1. septembrist hakatakse Eestis pakkuma perelepitusteenust ja seda riiklikul tasemel. Teenuse korraldajaks on Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse osutamiseks on välja õpetamisel (jutt – meenutan – oli aprillis) 21 perelepitajat, kes on sotsiaalkindlustusameti lepingupartnerid.