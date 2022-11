Makijivka lähedal hävitati terve mobiliseeritute pataljon: „Ma nägin kümneid surnukehi, mõnel neist paistsid isegi sõjaväepiletid taskust välja.“

Vene mobiliseeritute sugulased teatasid rohkem kui 500 hukkunust Luhanski oblasti. „Meile öeldakse telefonis, et meie pojad on elus, terved ja täidavad oma sõjaväekohustust. Kuidas kuradi pärast nad elusad ja terved on, kui nad kõik tapeti seal?” küsib mobiliseeritud sõduri ema Oksana Holodova.