President Karis telefonivestluses ÜRO peasekretäriga: peame toetama Ukrainat ja Musta mere viljaveokokkulepe pikendamist

President Karis tänas ÜRO peasekretäri António Guterrest kõigi Ukraina toetuseks tehtud pingutuste eest ja rõhutas, et ÜRO aktiivne kaasatus Venemaa agressioonist põhjustatud probleemide lahendamisse on väga oluline.

Eesti riigipea ja ÜRO peasekretär pidasid oluliseks, et 19. novembri lõpptähtajaga Ukraina sadamatest vilja väljaveoleping saab pikendatud. „Viljaeksport Ukrainast peab jätkuma, see leping on juba aidanud Ukrainast välja viia üle 10 miljoni tonni vilja,“ rõhutas president Karis.