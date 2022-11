President Alar Karis PPA aastapäeva kõnes: "Mulle näib, et politsei on liiga õhukeseks hööveldatud."

Ka panus, mida te kõik igapäevaselt annate, on imetlusväärne. Ja mitte ainult nendes töödes, mis on politsei- ja piirivalveametile seadusega pandud, vaid sageli ka lihtsat inimlikkust ja abivalmidust näidates. 20. augusti kõnes meenutasin patrullpolitseinik Viktor Eksi, kes praadis kiirabi oodates vanaprouale muna ja röstis saia, sest proua ei olnud eelmise päeva õhtust midagi söönud. Näiteid teie inimlikust suhtumisest, mis kunagi sotsiaalmeediasse või ajaleheveerule ei jõua, on igapäevaselt. Selle tulemuseks on tugev usaldus, mida Eesti inimesed tunnevad meie politseinike ja piirivalvurite vastu.

Miks see on oluline? Politsei ja piirivalve on osa Eesti riigist, millega Eesti elanikud kokku puutuvad. Politsei- ja piirivalveamet ongi paljudele Eesti riigi nägu ning kas see nägu on naeratav ja enesekindel või viril ja kuri, kujundab suhtumist Eesti riiki. Et riik pakub siin igaühele tõhusat, erapooletut ja toetavat kaitset ning abi – see on eesmärk, mille poole peame kõik püüdlema ja mis on ka teie igapäevase töö laiem mõte.

Teine äärmiselt oluline ülesanne, mida politsei- ja piirivalveamet täidab, on olla meie õigusriigi alusmüür. Ilma usutava võimeta avastada ja tõendada õiguskorra rikkumised, ei püsi meie õigusriik püsti. Seesama õigusriik on eeltingimuseks kogu ühiskonna toimimisele, alates sellest, et korruptsioon ei lämmata ettevõtlust ja välisinvesteeringuid, kuni selleni, et lapsed julgevad õhtul trennist või muusikakoolist koju jalutada. Ja muidugi küberruumi turvalisus, eraomandi puutumatus ning kontroll selle üle, kes ja mis liigub üle meie piiride.

Taaskord, kui me tahame, et Eesti oleks rahulik ja positiivselt igav koht, kus turvatunne ei ole rahva murede tipus, siis me ei saa seda kõike odavmüügist osta. Niisiis ei ole meil, riigikogul ja valitsusel muud alternatiivi, kui rohkem investeerida inimestesse, kes kaitsevad õiguskorda. Teisse, politseinikud ja piirivalvurid.

Täna on küll sünnipäevaõhtu, kuid tuleb olla karmilt aus: väljakutsed, mis tulenevad Venemaa sõjast Ukraina vastu, lähiajal ei kao. Me peame jätkuvalt tegelema põgenike, piiriturvalisuse, vaenulike sümbolite probleemi ja kõige muuga, mis sellega seondub.

Lisaks – elukallidus ja kõrged energiahinnad võivad talve paljudele inimestele keeruliseks muuta, mis tähendab, et taaskord tekib suur kiusatus leida poliitilisi süüdlasi. Olen veendunud, et Eesti ühiskond jääb praeguses kobarkriisis terveks ainult siis, kui meis säilib usaldus nii üksteise, aga kindlasti ka riigi ja tema institutsioonide vastu.

Just sedasama usaldust ja usku aitategi teie hoida, koos meie kõigi turvalisuse hoidmisega.