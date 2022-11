Vandaalid sodivad ronge

Elroni rongiparki kuulub 18 elektrirongi ja 20 diiselrongi, millest pea kõik on igapäevaselt töös. Kahjuks on jätkuvalt üle Eesti neid inimesi, kes kahjustavad pahatahtlikult teiste vara – sh Elroni ronge,“ rääkis Katrin Kulderknup Elronist. „Kui Elroni rongi on soditud, võetakse see kohe liinilt maha. See tähendab, et kõige optimaalsem ja reisijate arvu arvestav sõiduplaan tuleb ümber teha. Reisijate jaoks tähendab see, et tihti vahetatakse pikem rong lühema rongi vastu,“ selgitas ta. „Näiteks kui nädalavahetusel peab Tartusse või Narva sõitma nelja vaguniga rong, siis asendatakse see reisirongiga, millel on kolm või kaks vagunit. Rong on rahvast täis, reisijad peavad seisma pikalt püsti ning on õigustatult pahased. Seega kannatavad vandalismi tagajärjel sajad rongireisijad.“

Kulderknupi sõnul on Elron lõppjaamad varustanud valvekaameratega ning koostööd tehakse turvaettevõttega. „Kõigi vandalismijuhtumite kohta tehakse politseisse avaldus.“