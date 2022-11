Siiri Laidla | Pudru, kapsad ja armastus

Lapski taipab, et „tõsieluga“ pole seal midagi pistmist. Päris elu alla liigituvad näiteks loodusdokid, kus osalejad ei näitle, vaid elavad oma liigiomast elu. Loodus, loomad. Või siis põnevad persoonid. Ega sealgi kõik ehtne ole – on ju leiutatud loomakujulised salakaamerad, loomi tegevusele õhutavad peibutised. Ka kuskil džunglirüpes elutsevail võsainimestel on eestkõnelejad jne. Ikkagi võib selliseid filme tõsieluks pidada. Kosk ega mägi ei näitle, kobras ega karu ei poseeri teadmisega, et nendest võib „tõsielustaar“ saada. Koos kuulsuse ja rahapatakaga. Põnev persoon avab end just sel määral, kui vajalikuks peab ja et tekiks kunstiline tervik. Vaataja saab midagi uut teada, seega on dokumentaalfilmid ka harivad ja silmaringi avardavad.