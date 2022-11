SÕJAKOKKUVÕTE | Värsked „mobikud“ suurendavad Venemaa kaotusi

Kaitseliidu peastaabi planeerimisosakonna ülem kolonel Janno Märk sõnas reedel pressikonverentsil, et initsiatiiv on endiselt ukrainlaste poolel ning nende surve nii põhjas kui ka lõunas on tugev, kuigi suuremaid muutusi pole rindejoonel viimase nädala jooksul toimunud. Tasakaalustamaks allajäämisi rindel, ründab Venemaa Ukraina tsiviiltaristut. Ukraina koondab vägesid Svatove suunal ja valmistab ette järgmist rünnakulainet. Venemaa on omakorda saatnud mobiliseeritud piirkonda kaitsma. Bahmuti ja Donetski suunal käivad praegu kõige intensiivsemad ja ka raskemad lahingud. Vene väed jätkavad seal lokaalseid rünnakuid, kuid väga suurte kaotustega. „Ilmselt on siin ka üheks põhjuseks Vene reservide ja värskelt mobiliseeritute toomine lõunaaladele,“ ütles Märk.

Ukrainlased pelgavad, et jutud okupantide taandumisest Hersonis, kaasa arvatud uudis oblastivalitsuse hoone kohalt kadunud Vene lipust, võivad olla infooperatsioon, Kremli peibutustaktika. Kiiev pelgab, et lipu mahavõtmine valitsushoonelt (ent mitte mujalt) võib olla n-ö petekas ning hoiatab liiga varakult rõõmustamise eest. Ehkki Hersonist tuleb sõnumeid, et vaenlase sõdureid on tänavapildis vähemaks jäänud, pole keeruline ette kujutada, et nii mõnedki neist ajava endile lihtsalt tsiviilriided selga. Ukraina armee lõunaringkonna pressiesindaja Natalja Humenjuk kirjeldab, et tsiviilrõivais okupandid kolivad sisse põgenikest maha jäetud majadesse, mis on Vene propagandale kasulik mitmel viisil – esitledes neid kui päris kohalikke ning jättes muljet, justkui ründaksid Ukraina väed „omasid“.