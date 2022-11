Õpiabi Vene suursaadikule: Eesti põlevkivitööstus on olemas ilmasõdade tõttu

„Kes rajas selle põlevkivitööstuse? Vabandust, aga mitte Eesti kodanikud. See oli üles ehitatud NSV Liidu poolt ja enamjaolt venelaste poolt, ka ukrainlased olid seal,“ ütles Õhtulehele hiljuti antud intervjuus Vladimir Lipajev, Vene suursaadik Eestis. Lisades: „Eesti ja Balti elektrijaamad suudavad kogu Eesti energiavajaduse katta. Need ehitas üles kogu Nõukogude Liit. Just need, kes jäid Narvasse elama. Peab aitäh neile ütlema.“ Ongi nii või? Uurime järele.