Korealased pärast Halloweeni tragöödiat: meil ei hoolita inimeste turvalisusest!

Mis täpselt möödunud laupäeva tragöödia põhjustas, on endiselt uurimise all. Teada on see, et enam kui 100 000 kostümeeritud pidulist voolas Souli populaarse ööelu- ja peopiirkonna Itaewoni tänavatele. Suurt seltskonda valvas vaid 137 politseinikku ning nendegi eesmärk oli silma peal hoida taskuvargustel, ülemeelikuks läinud purjutajatel ja muudel pisiasjadel, mitte aga kontrollida rahvamassi suurust. Lõuna-Korea politsei tunnistab varmalt, et sel ööl tegid korrakaitsjad palju vigu. Nad said mitu hädaabikõnet kodanikelt, kes muretsesid üha kasvava rahvahulga pärast, ent ei reageerinud neile suurt millegagi. Inimesed kukkusid rüsinas üksteisele otsa, trampisid teineteisest üle ja lämbusid. Politsei tunnistab ka, et neil puuduvad igasugused juhendid ja vastav väljaõpe, kuidas toimida selliste organiseerimata suurüritustega, nagu masside kogunemine Itaewonis. Tegemist polnud ju üheainsa korraldaja ühe peoga, mis puhul oleksid olukorra haldamise reeglid teada ja konkreetsed.