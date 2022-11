Martin Helme tõmbas Marko Mihkelsoni välislähetustele kriipsu peale

Riigikogu juhatuse üks ülesannetest on kinnitada riigikogu liikmete välislähetused. Helme rõhutas, et tavaliselt on tegemist formaalsusega, sest saadikud sõidavad kas oma kuluhüvitistega konverentsidele või poliitilistele üritustele või siis komisjonid teevad oma ametlikke visiite teiste parlamentide juurde.

Riigikogu liikme välislähetusteks on vaja juhatuse konsensust ning kui kõik kolm juhatuse liiget nõus ei ole, siis pole ka võimalik lähetusse sõita.

Helme sõnul juhatuses vaidlusi reeglina ei teki. „Pigem hoiame silma peal, et vajalikud dokumendid on korras ja tegevus toimub eelarve piires. Sel nädalal tõmbasin aga kriipsu peale lähetusele, millega ma ei saa sisu poolest nõus olla,“ täpsustas Helme, et Marko Mihkelson soovis sõita välislähetusse. Alguses väliskomisjoni rahaga ja kui sellega ei saanud, siis oma kuluhüvitistega.

„Ma ei ole nõus. Ma ei ole nõus, et Mihkelson käib ükskõik kus, olles lähetatud riigikogu poolt, esindades Eesti riiki ja riigikogu,“ ütles Helme oma seisukoha. „Oma palga eest, palun, sõida palju tahad, ehki loodan, et võimalikult varsti ei pea eesti maksumaksja talle ka enam palka maksma. Aga riigikogu liikmena, komisjoni esimehena ei saa tema mainega inimene kusagile minna. Loodan, et nii tema ise kui tema fraktsioonikaaslased saavad aru, et ta ei sobi lihtsalt mitte mingil juhul Eesti riigi ametlikuks näoks välissuhtluses.“