Tarmo Jüristo | Aus rahva arvamus või rämpsinformatsioon?

Järgmiseks võimaluseks olekski siis lähtuda sellest, mida arvavad mingist asjast inimesed, keda me teame ja tunneme — või kellega me mingil muul moel piisavalt lähedalt kokku puutume, et nende hoiakuid vähemalt aimata. See on kahtlemata samm õiges suunas, kuid enamjaolt jääb ka sellest väheks. Ükskõik kui kirju tutvusringkond meil kellelgi ka enda arvates ei oleks, on sellesse kuuluvad inimesed reeglina siiski nii omavahel kui ka meie endaga märksa sarnasemad, kui meile võib tunduda. Ka siis, kui me oma tuttavate, sugulaste, sõprade või töökaaslastega paljudes asjades eri meelt oleme, seovad meid nendega ühised minevikud, sarnased harjumused, jagatud kogemused ning veel lugematu hulk nähtamatuid niite, mida me endale tavaelus kunagi ei teadvustagi.